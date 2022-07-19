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«Мидтьюлланн» сыграл вничью с «Ларнакой» в Лиге чемпионов. Дрейер отдал ассист

«Мидтьюлланн» сыграл вничью с «Ларнакой» в Лиге чемпионов. Дрейер отдал ассист
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Сегодня, 19 июля, состоялся ряд матчей в рамках второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.

В одном из них встречались болгарский «Лудогорец» и ирландский «Шэмрок Роверс». Разгромную победу со счётом 3:0 одержала болгарская команда. Голами в составе разградцев отметились Пьерос Сотириу и Игор Тьяго.

Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
19 июля 2022, вторник. 20:45 МСК
Лудогорец
Разград, Болгария
Окончен
3 : 0
Шэмрок Роверс
Дублин, Ирландия
1:0 Сотириу – 25'   2:0 Сотириу – 35'   3:0 Тьяго – 90+4'

В другом противостоянии на поле сошлись датский «Мидтьюлланн» и «АЕК Ларнака» с Кипра. На 81-й минуте Адам Дьюрчо открыл счёт, спустя три минуты Эрик Святченко восстановил равенство на табло, ему ассистировал Андерс Дрейер.

Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
19 июля 2022, вторник. 20:45 МСК
Мидтьюлланн
Хернинг, Дания
Окончен
1 : 1
АЕК Ларнака
Ларнака, Кипр
0:1 Дьюрчо – 81'   1:1 Святченко – 84'

Также сегодня друг другу противостояли армянский «Пюник» и люксембургский «Дюделанж». В этой игре сильнее оказались люксембуржцы, а в другой игре сошлись литовский «Жальгирис» и шведский «Мальмё». Победу с минимальным счётом одержал прибалтийский клуб.

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