«Мидтьюлланн» сыграл вничью с «Ларнакой» в Лиге чемпионов. Дрейер отдал ассист

Сегодня, 19 июля, состоялся ряд матчей в рамках второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.



В одном из них встречались болгарский «Лудогорец» и ирландский «Шэмрок Роверс». Разгромную победу со счётом 3:0 одержала болгарская команда. Голами в составе разградцев отметились Пьерос Сотириу и Игор Тьяго.

В другом противостоянии на поле сошлись датский «Мидтьюлланн» и «АЕК Ларнака» с Кипра. На 81-й минуте Адам Дьюрчо открыл счёт, спустя три минуты Эрик Святченко восстановил равенство на табло, ему ассистировал Андерс Дрейер.

Также сегодня друг другу противостояли армянский «Пюник» и люксембургский «Дюделанж». В этой игре сильнее оказались люксембуржцы, а в другой игре сошлись литовский «Жальгирис» и шведский «Мальмё». Победу с минимальным счётом одержал прибалтийский клуб.