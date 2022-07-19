«Мидтьюлланн» сыграл вничью с «Ларнакой» в Лиге чемпионов. Дрейер отдал ассист

Сегодня, 19 июля, состоялся ряд матчей в рамках второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.
В одном из них встречались болгарский «Лудогорец» и ирландский «Шэмрок Роверс». Разгромную победу со счётом 3:0 одержала болгарская команда. Голами в составе разградцев отметились Пьерос Сотириу и Игор Тьяго.
В другом противостоянии на поле сошлись датский «Мидтьюлланн» и «АЕК Ларнака» с Кипра. На 81-й минуте Адам Дьюрчо открыл счёт, спустя три минуты Эрик Святченко восстановил равенство на табло, ему ассистировал Андерс Дрейер.
Также сегодня друг другу противостояли армянский «Пюник» и люксембургский «Дюделанж». В этой игре сильнее оказались люксембуржцы, а в другой игре сошлись литовский «Жальгирис» и шведский «Мальмё». Победу с минимальным счётом одержал прибалтийский клуб.
- 19 июля 2022
-
23:27
-
23:13
-
22:58
-
22:50
-
22:49
-
22:33
-
22:20
-
22:06
-
21:59
-
21:58
-
21:54
-
21:49
-
21:46
-
21:42
-
21:39
-
21:19
-
21:00
-
20:59
-
20:58
-
20:38
-
20:17
-
20:12
-
20:03
-
19:59
-
19:53
-
19:29
-
19:12
-
19:04
-
18:58
-
18:57
-
18:43
-
18:32
-
18:28
-
18:23
-
18:08