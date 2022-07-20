Родри — о Зинченко: «Манчестер Сити» будет его не хватать, но это футбол. Мы рады за него
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26-летний испанский хавбек «Манчестер Сити» Родриго Эрнандес поделился мнением о своём украинском одноклубнике Александре Зинченко, которого связывают с завершением перехода в лондонский «Арсенал».
«Он был отличным игроком и партнёром по команде. Он заслужил лучшее, и «Манчестер Сити» будет его не хватать, но это футбол, жизнь продолжается. Игроки приходят и уходят, мы рады за него», — приводит слова Родри журналист Daily Mail Джек Гоган в «Твиттере».
В прошлом сезоне Зинченко принял участие в 28 встречах за «Манчестер Сити» во всех турнирах, отметившись пятью результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Александра в € 25 млн.
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