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Левандовски: «Баварии» не нужен классический нападающий. У Нагельсмана много идей

Левандовски: «Баварии» не нужен классический нападающий. У Нагельсмана много идей
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33-летний польский нападающий Роберт Левандовски, перешедший из «Баварии» в «Барселону», предположил, что мюнхенскому клубу и не требуется искать ему замену.

«Я думаю, что у «Баварии» так много талантливых атакующих игроков, что им не нужен классический центральный нападающий. Они могут брать вариативностью, тем самым показывая свою идентичность. У Юлиана Нагельсмана много различных идей, этот вариант может подойти «Баварии», — приводит слова Левандовского Bayern & Munich в «Твиттере» со ссылкой на BILD.

Напомним, о переходе 33-летнего Левандовски из мюнхенской «Баварии» в «Барселону» было объявлено несколько дней назад. Форвард подписал контракт с новой командой на три года, а его трансфер обошёлся «Барселоне» в € 45 млн, согласно данным Transfermarkt.

Левандовски приветствует игроков «Барселоны».

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