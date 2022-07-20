Левандовски: «Баварии» не нужен классический нападающий. У Нагельсмана много идей

33-летний польский нападающий Роберт Левандовски, перешедший из «Баварии» в «Барселону», предположил, что мюнхенскому клубу и не требуется искать ему замену.
«Я думаю, что у «Баварии» так много талантливых атакующих игроков, что им не нужен классический центральный нападающий. Они могут брать вариативностью, тем самым показывая свою идентичность. У Юлиана Нагельсмана много различных идей, этот вариант может подойти «Баварии», — приводит слова Левандовского Bayern & Munich в «Твиттере» со ссылкой на BILD.
Напомним, о переходе 33-летнего Левандовски из мюнхенской «Баварии» в «Барселону» было объявлено несколько дней назад. Форвард подписал контракт с новой командой на три года, а его трансфер обошёлся «Барселоне» в € 45 млн, согласно данным Transfermarkt.
Левандовски приветствует игроков «Барселоны».
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