«Будё-Глимт» с Хайкиным уступил клубу из Северной Ирландии в квалификации ЛЧ
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Вчера, во вторник, 19 июля, в Белфасте (Северная Ирландия) состоялся первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА, в котором местный «Линфилд» принимал норвежский «Будё-Глимт». Встреча завершилась победой хозяев с минимальным счётом – 1:0.
В составе норвежского коллектива в стартовом составе вышел 27-летний российский вратарь Никита Хайкин. Он совершил четыре сейва и пропустил один мяч.
В прошлом сезон Никита принял участие в 35 встречах во всех турнирах, в которых 11 раз отстоял на ноль, а в оставшихся матчах пропустил 41 мяч. Его контракт с клубом рассчитан до 31 декабря 2022 года, а трансферная стоимость оценивается в € 1,5 млн.
Ответная встреча между «Будё-Глимт» и «Линфилдом» пройдёт во вторник, 26 июля.
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