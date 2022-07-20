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«Будё-Глимт» с Хайкиным уступил клубу из Северной Ирландии в квалификации ЛЧ

«Будё-Глимт» с Хайкиным уступил клубу из Северной Ирландии в квалификации ЛЧ
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Вчера, во вторник, 19 июля, в Белфасте (Северная Ирландия) состоялся первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА, в котором местный «Линфилд» принимал норвежский «Будё-Глимт». Встреча завершилась победой хозяев с минимальным счётом – 1:0.

В составе норвежского коллектива в стартовом составе вышел 27-летний российский вратарь Никита Хайкин. Он совершил четыре сейва и пропустил один мяч.

В прошлом сезон Никита принял участие в 35 встречах во всех турнирах, в которых 11 раз отстоял на ноль, а в оставшихся матчах пропустил 41 мяч. Его контракт с клубом рассчитан до 31 декабря 2022 года, а трансферная стоимость оценивается в € 1,5 млн.

Ответная встреча между «Будё-Глимт» и «Линфилдом» пройдёт во вторник, 26 июля.

Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
19 июля 2022, вторник. 21:45 МСК
Линфилд
Белфаст, Северная Ирландия
Окончен
1 : 0
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
1:0 Миллар – 83'
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