Президент «Вильярреала» высказался по поводу возможного ухода Данжумы в «Вест Хэм»

Президент испанского «Вильярреала» Фернандо Роиг высказался по поводу потенциального перехода форварда Арно Данжумы Груневелда в стан «Вест Хэм Юнайтед».

«На данный момент мы не проводим никаких переговоров с командами. Я не знаю, что произойдёт в ближайшем будущем, но хотел бы, чтобы Данжума остался с нами надолго. Нам не нужно его продавать, у нас и так всё хорошо в финансовом плане», — цитирует Роига Marca.

Ранее сообщалось, что в контракте 25-летнего нидерландского футболиста нигерийского происхождения прописана сумма отступных в размере € 45 млн, которая вступит в силу в летнее трансферное окно.



В минувшем сезоне Груневелд в 34 матчах во всех турнирах забил 16 голов и отдал четыре результативные передачи. Соглашение футболиста с испанским клубом истекает в 2026 году.