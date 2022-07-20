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«Тоттенхэм» не может найти клуб для Ло Чельсо

«Тоттенхэм» не может найти клуб для Ло Чельсо
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«Тоттенхэм Хотспур» не устраивают предложения клубов по полузащитнику Джовани Ло Чельсо. Об этом сообщает известный итальянский журналист Николо Скира в «Твиттере».

По данным источника, на 26-летнего хавбека претендует «Вильярреал», где он провёл минувший сезон в годичной аренде, и итальянская «Фиорентина». Английский клуб желает расстаться с полузащитником на постоянной основе, тогда как потенциальные покупатели хотят взять игрока в аренду с правом выкупа.

В нынешнем сезоне Ло Чельсо забил два гола и отдал три результативные передачи в 41 матче во всех турнирах. Вместе с «Вильярреалом» футболист дошёл до полуфинала Лиги чемпионов, где команда Унаи Эмери уступила «Ливерпулю».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Джовани Ло Чельсо в € 22 млн.

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