Киммих — о де Лигте: он был капитаном «Аякса» в 19 лет. Этот пост занимают не просто так

Полузащитник мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Йозуа Киммих прокомментировал переход защитника Маттейса де Лигта в состав немецкого клуба. Он назвал ключевые умения и навыки новичка команды. Также хавбек отметил, что ждёт от де Лигта забитых мячей в составе «Баварии».



«Он был капитаном «Аякса» в 19 лет. Этот пост занимают не просто так, а благодаря умению вести партнёров за собой. Надеюсь, он забьёт за нас несколько мячей. Думаю, очень хорошо иметь в защите игрока вроде него», — цитирует Киммиха спортивный журналист Филипп Кесслер в своих социальных сетях.



Соглашение «Баварии» с 22-летним футболистом рассчитано до 30 июня 2027 года. Мюнхенцы в прошлом сезоне стали чемпионами Германии, «зебры» заняли четвёртое место в итальянском национальном первенстве.

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