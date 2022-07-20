Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Киммих — о де Лигте: он был капитаном «Аякса» в 19 лет. Этот пост занимают не просто так

Киммих — о де Лигте: он был капитаном «Аякса» в 19 лет. Этот пост занимают не просто так
Комментарии

Полузащитник мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Йозуа Киммих прокомментировал переход защитника Маттейса де Лигта в состав немецкого клуба. Он назвал ключевые умения и навыки новичка команды. Также хавбек отметил, что ждёт от де Лигта забитых мячей в составе «Баварии».

«Он был капитаном «Аякса» в 19 лет. Этот пост занимают не просто так, а благодаря умению вести партнёров за собой. Надеюсь, он забьёт за нас несколько мячей. Думаю, очень хорошо иметь в защите игрока вроде него», — цитирует Киммиха спортивный журналист Филипп Кесслер в своих социальных сетях.

Соглашение «Баварии» с 22-летним футболистом рассчитано до 30 июня 2027 года. Мюнхенцы в прошлом сезоне стали чемпионами Германии, «зебры» заняли четвёртое место в итальянском национальном первенстве.

Новость по теме
Нагельсман прокомментировал переход де Лигта в «Баварию»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022