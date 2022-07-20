Нагельсман прокомментировал переход де Лигта в «Баварию»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман высказался о переходе защитника Маттейса де Лигта в мюнхенский клуб из «Ювентуса».



«Я очень рад, что трансфер де Лигта состоялся. Он один из самых талантливых центральных защитников мира, и он ещё молод. Это хороший знак для «Баварии» и Бундеслиги, что он выбрал нас. Это важно. Надеюсь, он забьёт семь-восемь голов.



Впервые я пообщался с Маттейсом четыре недели назад. Как и Мане, он хотел присоединиться к «Баварии». Для нас это отличный трансфер», — приводит слова Нагельсмана Bayern & Germany.

Соглашение «Баварии» с 22-летним футболистом рассчитано до 30 июня 2027 года. Мюнхенцы в прошлом сезоне стали чемпионами Германии, «зебры» заняли четвёртое место в итальянском национальном первенстве.