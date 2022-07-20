Гарри Магуайр был громко освистан фанатами во время матча с «Кристал Пэлас»

Капитан «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр был громко освистан болельщиками во время предсезонного товарищеского матча с «Кристал Пэлас» в Австралии, сообщает Give me Sport. Матч завершился победой манкунианцев со счётом 3:1.



29-летний защитник начал матч вместе с Виктором Линделёфом в центре обороны. Но каждый раз, когда мяч попадал в ноги защитника сборной Англии, со всего стадиона раздавались громкие возгласы фанатов.



Магуайр в прошлом сезоне провёл на поле 36 матчей, в которых отличился двумя забитыми мячами, получив семь жёлтых карточек. По мнению болельщиков манкунианцев, прошлый сезон получился провальным для Гарри, однако с приходом в этом сезоне Эрика тен Хага фанаты ожидают от своего капитана лучшей игры.