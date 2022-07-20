Семак: прежде всего «Зениту» нужно вернуть эмоции, футбол без них — мёртв

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что позволит клубу не повторять ошибок, которые помешали победить в первом туре Российской Премьер-Лиги с «Химками» (1:1). Он отметил, что команде в последнее время не хватает эмоций. Специалист рассказал, что в дальнейшем это выливается в ошибки.



«Прежде всего нам нужно вернуть эмоции, футбол без них — мёртв. Их нам не хватало в прошлом матче, что вылилось в проблемы в обороне», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».



Матч «Химки» – «Зенит» открывал новый сезон РПЛ и завершился со счётом 1:1. На 17-й минуте отличился Вендел, а на 84-й минуте Резиуан Мирзов установил окончательный результат. Во втором туре Российской Премьер-Лиги «Зенит» сыграет с «Крыльями Советов».