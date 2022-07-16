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Семак: главная проблема матча с «Химками» — наша игра в обороне

Семак: главная проблема матча с «Химками» — наша игра в обороне
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак охарактеризовал ничейный результат встречи с «Химками» как заслуженный, учитывая количество созданных соперником моментов, и ответил на вопрос, как по такой игре себя чувствовали нападающие Иван Сергеев и Матео Кассьерра.

«В атаке у нас было не так много моментов, но главная проблема этого матча – игра в обороне. Мы довольно много позволяли сопернику, несмотря на то что «Химки» не так много контролировали мяч. Тем не менее у них и в первом, и во втором таймах были моменты. Результат матча абсолютно заслуженный, потому что в обороне мы действовали не лучшим образом. Сергеев и Кассьерра? Им было сложно из-за недостатка пространства – «Химки» оборонялись очень низко и большим количеством. Найти моменты для взятия ворот было не так просто. Отсюда, наверное, недостаточная активность одного и второго футболиста. В начале чемпионата мы через матчи будем давать возможность тем или иным игрокам набирать тонус дальше. С одной стороны, должны играть лучшие, но мы также должны иметь в виду объём нагрузки основной обоймы, которой придётся принимать на себя большую часть нагрузки в чемпионате. Что, в принципе, наша обычная тренерская работа», – сказал Семак в эфире «Матч Премьер».

Матч «Химки» – «Зенит» открывал новый сезон РПЛ и завершился со счётом 1:1. На 17-й минуте отличился Вендел, а на 84-й минуте Резиуан Мирзов установил окончательный результат.

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