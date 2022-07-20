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Гвардиола подтвердил, что Зинченко перейдёт в «Арсенал»

Гвардиола подтвердил, что Зинченко перейдёт в «Арсенал»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подтвердил, что защитник «горожан» и сборной Украины Александр Зинченко в скором времени станет игроком лондонского «Арсенала».

«Зинченко переходит в «Арсенал», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Зинченко перешёл в «Манчестер Сити» из «Уфы» летом 2016 года. В сезоне-2016/2017 футболист выступал за нидерландский клуб ПСВ, а затем играл в составе «горожан». В составе «Манчестер Сити» Зинченко провёл 127 матчей, забил два гола и отдал 12 результативных передач. С клубом из Манчестера футболист четырежды выигрывал английскую Премьер-лигу и стал финалистом Лиги чемпионов УЕФА в сезоне-2020/2021.

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