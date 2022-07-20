Фабрицио Романо: Зинченко — игрок «Арсенала»

Левый защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко переходит в лондонский «Арсенал». Команды завершили оформление полноценного трансфера. Александр уже покинул тренировочный лагерь «горожан» для подписания контракта, который будет рассчитан до июня 2026 года, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
Стоимость трансфера – € 30 млн. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего защитника в € 25 млн.
Напомним, Зинченко перешёл в «Манчестер Сити» из «Уфы» летом 2016 года. Сезон-2016/2017 он провёл в голландском «ПСВ Эйндховен», затем выступал за «горожан». В составе «Манчестер Сити» Зинченко провёл 127 матчей, в которых отличился двумя голами и 12 результативными передачами. С клубом из Манчестера футболист четырежды выигрывал АПЛ и стал финалистом Лиги чемпионов в сезоне-2020/2021.
- 20 июля 2022
-
10:19
-
10:18
-
10:11
-
09:45
-
09:41
-
09:41
-
09:23
-
09:04
-
09:00
-
09:00
-
08:54
-
08:52
-
08:42
-
08:30
-
08:10
-
07:50
-
07:38
-
07:29
-
06:53
-
06:45
-
05:48
-
05:41
-
05:28
-
05:09
-
04:49
-
04:43
-
04:27
-
04:23
-
04:09
-
04:08
-
03:49
-
03:34
-
03:27
-
03:19
-
02:59