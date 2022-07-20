Канчельскис: шансы у «Ференцвароша» пройти «Слован» в ЛЧ есть. Черчесову — успехов

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от первого матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА «Ференцварош» — «Слован», который состоится сегодня, 20 июля.



«Думаю, шансы у «Ференцвароша» и «Слована» 50 на 50. Можно только пожелать удачи Черчесову. В дальнейшем пройти квалификацию Лиги чемпионов шансы есть всегда. Важно, в какой физической и психологической форме находится «Ференцварош». Дальше всё равно надо будет играть, на кого бы ни вышли венгры. Удача обязательно должна присутствовать, нужно пожелать успехов Станиславу Саламовичу как тренеру из России. Будем смотреть на команду Черчесова поэтапно», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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