Бывший капитан «Спартака» Егор Титов стал дедушкой

Бывший капитан и тренер «Спартака» Егор Титов стал дедушкой. Он сообщил, что у его дочки 19 июля родился мальчик.



«У моей дочки вчера вечером родился мальчик. Всё с ним отлично, здоровый богатырь. У меня вокруг одни женщины: мама, жена, сестра, две дочери. Из мужчин только я и зять. Наконец-то в семье Титовых мальчик. Но есть вопросы к тому, где будет играть: я — за «Спартак» и «Барселону», а зять — за ЦСКА и «Реал». Хотя зять — профессиональный теннисный тренер, поэтому внук может и в теннис пойти. Главное, что внук родился в спортивной семье, и это здорово», — цитирует Титова «РБК-Спорт».



Титов защищал цвета «Спартака» с 1992 по 2008 год. За это время он шесть раз становился чемпионом России и дважды завоёвывал Кубок страны. За красно-белых экс-полузащитник провёл 442 матча и забил 106 мячей.