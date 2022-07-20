Агент защитника «Сассуоло» Айхана отреагировал на информацию об интересе ЦСКА к игроку

Агент Эрсин Акан, представляющий интересы турецкого защитника «Сассуоло» Каана Айхана, отреагировал на информацию, согласно которой ЦСКА проявляет интерес к игроку.



«ЦСКА со мной не контактировал. Каан останется в «Сассуоло», — сказал Акан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Ранее комментатор Роман Нагучев сообщил, что Айхан готов перейти в московский клуб.

Напомним, Айхан перешёл в «Сассуоло» из дюссельдорфской «Фортуны» в 2020 году. В прошлом сезоне 27-летний турецкий защитник принял участие в 23 матчах итальянской Серии А и забил один гол. С 2016 года Айхан вызывается в национальную команду Турции. Айхан также выступал в составе немецких клубов «Шальке» и франкфуртский «Айнтрахт».