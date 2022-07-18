ЦСКА близок к подписанию двух легионеров. Что за бразильца и чилийца хотят взять?

ЦСКА здорово сыграл в первом официальном матче под руководством Владимира Федотова, победив «Урал» (2:0), тем не менее очевидно, что новому главному тренеру требуется усиление состава. И новички у армейцев скоро будут! По информации, имеющейся у «Чемпионата», московский клуб действительно близок к подписанию защитника Мойзеса и полузащитника Виктора Мендеса, хотя переговоры ещё не завершены.

Сам Федотов так прокомментировал ситуацию после матча с «Уралом»: «Вы видите, у нас есть кадровый голод, нам нужны игроки. По поводу бразильского защитника говорить ничего не буду, вы сами скоро всё узнаете».

Тем временем Мойзес подтвердил переговоры с московским клубом.

«Действительно, ЦСКА проявляет интерес ко мне. Все переговоры ведутся с моим агентом и представителями клуба. Сейчас я сосредоточен лишь на выступлении за «Интернасьонал». Не думаю, что прошедший матч был прощальным для меня. Повторюсь, сейчас вопросом перехода занимаются агент и клуб. Конечно, когда поступают такие предложения, их необходимо обдумать», – сказал бразилец в интервью для Zona Mista.

Мойзес (справа) Фото: Silvio Avila/Getty Images

27-летний Мойзес играет за «Интернасьонал» из Порту-Алегри. Эта команда занимает третье место в чемпионате Бразилии, отставая всего на одно очко от лидера «Палмейраса». Кроме того, выступает в Южноамериканском кубке – втором по значимости клубном турнире Южной Америки после Кубка Либертадорес. Полторы недели назад «Интернасьонал» вышел в четвертьфинал, одолев в сумасшедшем противостоянии «Коло-Коло»: бразильцы проиграли в Чили – 0:2, потом пропустили дома, но после этого забили четыре гола за 45 минут и одержали красивую победу. Мойзес провёл эту встречу целиком.

Вообще, левый защитник не всегда попадает в основу «Интернасьонала». В сезоне-2022 он принял участие только в 10 матчах (в основе – семь) Серии А, Кубка Бразилии и Южноамериканского кубка. Забил два мяча и отдал одну голевую передачу. У Мойзеса достаточно хорошая статистика от InStat: он выигрывает 63% единоборств, отдаёт 86% точных передач, совершает 5,2 подбора мяча, 4,2 перехвата и 2,8 отбора в среднем за 90 минут игры. Активно идёт в обыгрыш – 2,7 попытки (1,77 успешных).

Сильными сторонами Мойзеса называются подачи с флангов, цепкость, игра наверху, умение поддержать атаку за счёт смещений в середину, а также ауты. Он может и обыграть, и пробить. Кстати, пять с лишним лет назад, в январе 2017-го, сообщалось об интересе к бразильцу и ЦСКА, и «Спартака». Сайт Meutimao писал, что армейцы предлагали за левого защитника $ 2 млн. Однако «Коринтианс», владевший тогда правами на игрока, отказался продавать Мойзеса.

В марте 2020-го Мойзес спровоцировал громкий конфликт в матче Кубка Либертадорес между «Интернасьоналом» и «Гремио». Всё началось с того, что защитник жёстко сыграл в отборе против соперника, а потом ещё и пихнул его ногой. Жаркие споры игроков команд завершились массовой потасовкой, и судья показал в итоге восемь (!) красных карточек. Удалили в том числе самого Мойзеса.

Видео конфликта в матче «Гремио» – «Интернасьонал».



Виктор Мендес – капитан чилийского клуба «Унион Эспаньола» и самый дорогой игрок команды. Transfermarkt оценивает центрального полузащитника в € 2,3 млн, а, по данным журналиста Тоньо Акосты, ЦСКА договорился о трансфере 22-летнего игрока за € 2,5 млн. Мендес также кандидат в сборную Чили, за которую дебютировал в декабре 2021-го и провёл три игры (отдал голевой пас в товарищеской встрече с Мексикой).

Всего же за карьеру в «Унион Эспаньола» воспитанник клуба сыграл 122 матча, в которых забил четыре мяча и сделал 15 результативных передач. Сейчас команда из Индепенденсии занимает пятое место в чемпионате Чили. «Унион Эспаньола» также участвовал в Южноамериканском клубе, но выбыл ещё на стадии квалификации.

Виктор Мендес (слева) Фото: Etsuo Hara/Getty Images

Невысокий Мендес (его рост всего 170 см), действуя на позиции опорника или «восьмёрки», регулирует темп игры и хорошо двигает мяч. Его задача на поле – поддерживать баланс между обороной и атакой. Он может вырезать острую длинную передачу. В «Унион Эспаньола» Виктор – самый пасующий игрок этого сезона (52 передачи с 87% точности за 90 минут). Статистика его оборонительных действий: 6,0 подбора мяча, 2,4 перехвата, 1,32 отбора и 42% выигранных единоборств. Чилиец делает 2,8 попытки обыгрыша, из них 1,73 успешных. Очевидно, что в силу возраста и физических качеств ему потребуется больше времени на адаптацию к РПЛ, нежели опытному Мойзесу.

Видео дебюта Мендеса в сборной Чили.

Тренер «Унион Эспаньола» Сезар Браво очень хвалил Мендеса по ходу сезона-2022.

«Мендес на шаг впереди остальных. Он создаёт что-то новое, отдаёт передачи, ускоряет игру. Он способен сделать резкий скачок».

Если Мойзес и Мендес перейдут в ЦСКА, то у армейцев будут уже три новичка в летнее окно. До старта чемпионата красно-синие взяли только Милана Гайича. Но на этом трансферная кампания клуба, судя по всему, не завершится: гендиректор Роман Бабаев анонсировал подписание центрального защитника.