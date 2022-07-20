Защитник «РБ Лейпциг» может перейти в «ПСЖ». Французский клуб достиг соглашения с игроком

Защитник немецкого «РБ Лейпциг» Норди Мукиэле может продолжить карьеру во французской Лиге 1. В услугах 24-летнего футболиста заинтересован «Пари Сен-Жермен», сообщает L’Equipe.



По информации источника, клубы уже ведут переговоры о трансфере французского игрока. Отмечается, что парижане договорились с Норди об условиях личного соглашения. Сумма трансфера превысит € 10 млн.



Мукиэле играет за «РБ Лейпциг» с июля 2018 года, когда перешёл из «Монпелье» за € 16 млн. Контракт игрока с немецким клубом истекает в июне 2023 года. Согласно данным статистического интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость защитника составляет € 20 млн.



В минувшем сезоне Норди сыграл в 37 матчах во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал пять результативных передач.

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