Левандовски: не хотел бы сказать себе, что не смог исполнить мечту поиграть в Испании

Польский нападающий Роберт Левандовски высказался о переходе из мюнхенской «Баварии» в каталонскую «Барселону».
«Звучит банально, но я не хотел бы через 10 лет встать перед зеркалом и сказать себе, что я не смог взять всё от своей карьеры и не исполнил свою мечту поиграть в Испании. Моя голова подсказывает мне, что я сделал правильный шаг, особенно сейчас», — цитирует Левандовского AS со ссылкой на Bild.
Напомним, вчера, 19 июля, «Барселона» официально объявила о трансфере Роберта Левандовского. Сумма перехода составила € 45 млн, также € 5 млн предусмотрены в виде бонусов. 33-летний польский футболист подписал четырёхлетний контракт с каталонским клубом. По нему сумма отступных за форварда составляет € 500 млн.
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