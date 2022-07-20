Филимонов: Мостовой в «Спартаке»? Не хотел бы этого. Игрок и тренер — разные профессии

Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов высказался о желании экс-игрока московской команды Александра Мостового возглавить красно-белых. Экс-голкипер отметил, что не хотел бы видеть Мостового во главе «Спартака».
«Как бы отнёсся к тому, что Мостовой возглавил «Спартак»? Я бы на это не хотел смотреть. При всем уважении к Александру, великому футболисту, игрок и тренер — это разные профессии. У меня с ним сейчас похожая ситуация: я тоже главный тренер команды Медиалиги. Но я понимаю, что должен развиваться дальше, получать лицензию.
Сейчас у меня только лицензия тренера вратарей. Но мне нужно получать опыт: не хочу просто отучиться, чтобы затем тупо пополнить армию безработных тренеров. Я знаю своё вратарское дело. На мастер-классе с детьми я каждой клеточкой своего тела это чувствую: что я знаю, что умею, что могу подсказать. Но на главного тренера ещё нужно выучиться, получить методические знания и развить то, что у меня уже есть. Для меня стать тренером — это не просто сказать, как Александр Мостовой: «Дайте мне команду, желательно хорошую, я готов».
Есть ощущение, что все его хотелки стать тренером — это праздные рассуждения. Хотя он тоже начал получать опыт в Медиалиге, как и я. Кому-то может показаться, что это профанация. С точки зрения профессионального футбола это, наверное, ерунда. Но профессиональный футбол не может существовать без любительского! Из детского футбола люди попадают в профессионалы. Чем шире база, тем больше талантов будет попадать на вершину футбольной пирамиды», — цитирует Филимонова Sport24.
- 20 июля 2022
-
23:48
-
23:45
-
23:34
-
23:20
-
23:19
-
23:15
-
23:06
-
23:00
-
22:57
-
22:52
-
22:33
-
22:17
-
22:12
-
21:56
-
21:40
-
21:31
-
21:23
-
21:21
-
21:20
-
21:16
-
20:59
-
20:59
-
20:41
-
20:40
-
20:30
-
20:12
-
19:59
-
19:52
-
19:36
-
19:13
-
19:06
-
18:53
-
18:52
-
18:48
-
18:37