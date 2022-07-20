Англия — Испания: Гонсалес на 54-й минуте вывела испанок вперёд в матче 1/4 финала ЧЕ

Сегодня, 20 июля, сборные Англии и Испании играют в матче 1/4 финала женского чемпионата Европы 2022 года. Встреча проходит на стадионе «Фалмер – Зе Амекс» в Брайтон энд Хоув (Англия). Стартовый свисток судьи прозвучал в 22:00 мск.

Счёт был открыт в начале второго тайма. На 54-й минуте отличилась испанская нападающая Эстер Гонсалес.

На матче работает бригада судей во главе с француженкой Стефани Фраппар. Её ассистентками являются Элоди Коппола и Мануэла Николози (обе – Франция). Резервный рефери – Лина Лехтоваара (Финляндия).



Напомним, сборная Англии вышла с первого места в группе А, набрав девять очков. Национальная команда Испании заняла вторую строчку в группе В, пропустив вперёд сборную Германии.