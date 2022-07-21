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Вайсс похвалил Черчесова после выездной победы над его «Ференцварошем»

Вайсс похвалил Черчесова после выездной победы над его «Ференцварошем»
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Главный тренер «Слована» Владимир Вайсс подвёл итоги первой игры 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, который завершился волевой победой словацкой команды со счётом 2:1.

«Мы добились победы, но это только первый раунд двухматчевого противостояния. После поражения в Подбрезовой и игр с «Динамо» Батуми в нас мало кто верил, однако у нашей команды есть качество, которое сегодня было показано. Я считаю, что при должной концентрации и без травм мы сможем пройти дальше, хоть это и будет непросто. У «Ференцвароша» хорошая команда с отличным тренером. Футбол был превосходным с обеих сторон и порадовал болельщиков. Горжусь тем, что ребята показали против такого качественного соперника. Уверен, матч-реванш будет захватывающим», – цитирует Вайсса официальный сайт «Слована».

До 70-й минуты игры в Будапеште на табло держались нули. Затем атакующий полузащитник «Ференцвароша» Кристоффер Захариассен вывел свою команду вперёд, но «Словану» удалось не только сравнять счёт (гол защитника Гурама Кашии на 81-й), но и вырвать победу (на 86-й отличился Тигран Барсегян). Ответный матч – 27 июля в Братиславе.

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