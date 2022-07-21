Женский футбол попал в десятку самых популярных передач недели на телеканале «Матч»

Матч группового турнира чемпионата Европы по футболу среди женщин 2022 Франция – Бельгия попал в десятку самых популярных передач недели на телеканале «Матч», сообщает Mediascope.
По информации источника, эта встреча заняла десятое место в рейтинге самых популярных передач. Первую строчку захватила трансляция матча первого тура Российской Премьер-Лиги между грозненским «Ахматом» и московским «Спартаком». Второе место у программы «Новости», а третья строчка вновь за матчем первого тура РПЛ. Зрителям пришлась по душе игра между «Химками» и «Зенитом».
14 июля был сыгран заключительный матч второго тура группового этапа женского чемпионата Европы — 2022 между сборными Франции и Бельгии. Встреча прошла на стадионе «Нью-Йорк» в Ротерхэме (Англия). Матч закончился со счётом 2:1 в пользу Франции.
- 21 июля 2022
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