«Смехотворно говорить, что сборная Англии слишком белая!» Скандал перед важным матчем Евро

Сборная Испании понесла серьёзные потери накануне Евро-2022, но и у англичанок не всё гладко. Главный тренер команды Сарина Вигман не может находиться рядом с командой из-за положительного теста на коронавирус, а Великобританию накрыла беспрецедентная жара — температура воздуха поднимается выше 40 градусов.

Четвертьфинал Евро-2022 пройдёт сегодня вечером в Брайтоне. Сборные подстроили расписание тренировок так, чтобы избежать сильной жары, но сложно утверждать, что это не повлияет на подготовку игроков обеих команд. Правда, испанкам жара и высокая влажность намного привычнее, чем англичанкам.

Сборная Испании Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Скандал накануне матча

На неделе сборной Англии коснулся скандал, не имеющий отношения к футболу. Журналистка BBC обвинила команду в расовом неразнообразии из-за того, что в стартовом составе нет темнокожих футболисток. Комментатор Майк Грэм ответил резко: «Насколько смехотворно говорить, что женская сборная Англии, победившая и вышедшая из группы на Евро, слишком белая! Просто невероятно. Будут ли они давать те же комментарии в адрес женской сборной Нигерии, потому что она слишком чёрная? Вероятно, нет».

В соцсетях поддержали возмущения Грэма, а Сарина Вигман ответила, что в будущем надеется видеть свою команду более разнообразной. Правда, Алекс Скотт, создательница документального фильма «Будущее женского футбола», где и прозвучали слова о «слишком белой сборной Англии», сказала, что они были вырваны из контекста. Вряд ли это повлияет на команду, но СМИ действительно отвлеклись от их выдающегося результата на групповом этапе — три победы с разницей мячей 14-0. А ещё англичанки подходят к игре с 14-матчевой победной серией — они ни разу не уступали при Сарине Вигман.

Лия Уильямсон, капитан сборной Англии Фото: Naomi Baker/Getty Images

Главные проблемы испанок

Испанки не выходили в полуфинал с Евро 1997 года. Подъём сборной Испании за последнее десятилетие был одним из самых заметных в женском футболе. Евро-2022 должен был показать, как быстро развивающийся национальный чемпионат, соглашение о равных выплатах в сборной и новая система подготовки молодых игроков повлияли на сборную и привели её к крупным победам. Но потеря двух ключевых игроков, в частности сильнейшей по индивидуальным навыкам Алексии Путельяс, слишком сильно ударила по команде Хорхе Вильды. Этот групповой этап они прошли с двумя победами (над Данией и Финляндией) и одним поражением — от Германии.

Что же говорят о матче Англия — Испания? Вот несколько цитат из СМИ и от главных тренеров

Главный тренер сборной Испании Хорхе Вильда: «Матч с Англией для нас — шанс войти в историю. Мы знаем, что сегодня будет захватывающая игра, футболистки давно её ждали. Это будет сложно из-за уровня наших соперников, но мы с нетерпением ждём этого шанса».

Главный тренер сборной Англии Сарина Вигман: «Надеюсь, что смогу быть на игре, но, даже если нет, я буду рядом по-другому. Хочется, чтобы ни у кого не было коронавируса, но это мир, с которым нам приходится иметь дело. Матч с Испанией станет лучшим матчем на Евро, мы попробуем раскрыть все их слабости. Хоть у них и нет ключевых игроков, я все равно считаю их хорошей командой. Они плотно владеют мячом, но я надеюсь, что и мы тоже. Мы знаем, что, если мы будем немного глубже на поле, у нас будет много места из-за их атакующего стиля игры».

Sky Sports: «У Испании есть тренер с тактическими проблемами. Они меняют своего центрального полузащитника каждую игру, а многие футболистки играют не на тех позициях, на которых привыкли играть в своих клубах. Для чего они пытаются это сделать? При всех проблемах они до смешного хорошая команда. Если испанки будут владеть мячом от 60 до 70 процентов времени, то у Англии будут проблемы».

Алексия Путельяс Фото: Tullio M. Puglia/Getty Images

CNN: «Испания без Дженнифер Эрмосо и Алексии Путельяс не та, которую все ожидали увидеть на Евро-2022. Трудно переоценить, насколько Путельяс важна для команды: результативный бомбардир, подстраивающийся плеймейкер и игрок с индивидуальной гениальностью, способный побеждать в одиночку».

Marca: «Испания должна быть сильнее, чем когда-либо. Столкнувшись с такой вертикальной и динамичной командой, как Англия, можно выбрать два пути — объединить команду в обороне, чтобы ограничить пространство для бега и доминирования, и контролировать игру через владение мячом. Давление у ворот также будет важно, чтобы избежать быстрых контратак соперника. Наша коллективная атакующая игра — лучшее оружие против мощной английской защиты»,

The Telegraph: «Если бы полгода назад Англии предстояло встретиться с Испанией в четвертьфинале Евро, это была бы катастрофа. Было слишком рано встречаться с ними. Они были безусловными фаворитами, и все ставили на их победу в турнире. Но сейчас всё иначе. Им будет не хватать Путельяс, и даже тактически кажется, что они не готовы к победе».



El Debate: «Долгое время четвертьфиналы были кошмаром для испанских футбольных команд. Не было возможности пройти этот раунд, пока в 2008 году мужская сборная не преодолела все барьеры. Спустя 14 лет женская сборная хочет сделать то же самое. Сегодня состоится матч, о котором мечтают все футболисты в своей карьере. Это четвертьфинал с хозяйкой турнира, с главным фаворитом Евро-2022».

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