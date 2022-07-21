Облак продлит конртракт с «Атлетико»

Голкипер мадридского «Атлетико» Ян Облак продлит контракт с клубом, сообщает известный итальянский журналист Фабрицио Романо.



По информации источника, новое соглашение 29-летнего словенца рассчитано на три года и будет действительно по июнь 2025-го.

Ранее сообщалось, что у словенца остались последние 1,5 года по контракту с «матрасниками», и клуб хотел бы заработать на продаже футболиста, пока его трансферная стоимость не начала падать.

В сборной Словении поддержали решение вратаря, но только если он перейдёт в клуб, ведущий борьбу за чемпионство в АПЛ. Облак выступает за «Атлетико» с 2014 года. За это время он выигрывал чемпионат Испании, дважды становился победителем Лиги Европы, Суперкубка УЕФА и Суперкубка Испании.