«Как ты с такими трупами выигрываешь?» Аршавин — о работе Кержакова в «Нижнем Новгороде»

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин поделился мнением о работе Александра Кержакова на посту главного тренера «Нижнего Новгорода».



«Кержаков оставил команду в РПЛ даже без стыков. С таким-то составом. Мне кажется, его уход не совсем спортивное решение. Я думал, что он вылетит. Даже в течение сезона звонил ему: «Керж, как ты с такими трупами ещё у кого-то выигрываешь?» Он же никогда не опускался в зону вылета. Всегда шёл на 10-12-м местах. Молодец! Для меня это было удивительно.



Безусловно, Кержаков переживает из-за ухода из «Нижнего Новгорода». Конечно, он мне не плачется. Мы просто обсудили ситуацию, он сказал, что ушёл, на этом всё. Но я думаю, что он переживает. Керж любит футбол и хочет работать. Он добился результата в «Томи», где до него было всё не очень хорошо. Смог собрать команду. Потом выполнил задачу в «Нижнем Новгороде». Пока в его резюме два плюсика», — цитирует Аршавина «РИА Новости».

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