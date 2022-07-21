«Как ты с такими трупами выигрываешь?» Аршавин — о работе Кержакова в «Нижнем Новгороде»

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин поделился мнением о работе Александра Кержакова на посту главного тренера «Нижнего Новгорода».
«Кержаков оставил команду в РПЛ даже без стыков. С таким-то составом. Мне кажется, его уход не совсем спортивное решение. Я думал, что он вылетит. Даже в течение сезона звонил ему: «Керж, как ты с такими трупами ещё у кого-то выигрываешь?» Он же никогда не опускался в зону вылета. Всегда шёл на 10-12-м местах. Молодец! Для меня это было удивительно.
Безусловно, Кержаков переживает из-за ухода из «Нижнего Новгорода». Конечно, он мне не плачется. Мы просто обсудили ситуацию, он сказал, что ушёл, на этом всё. Но я думаю, что он переживает. Керж любит футбол и хочет работать. Он добился результата в «Томи», где до него было всё не очень хорошо. Смог собрать команду. Потом выполнил задачу в «Нижнем Новгороде». Пока в его резюме два плюсика», — цитирует Аршавина «РИА Новости».
- 21 июля 2022
-
12:00
-
11:50
-
11:50
-
11:44
-
11:29
-
11:29
-
11:27
-
11:21
-
11:20
-
11:16
-
11:08
-
11:06
-
11:00
-
10:46
-
10:44
-
10:37
-
10:35
-
10:21
-
10:21
-
10:10
-
09:56
-
09:51
-
09:45
-
09:38
-
09:30
-
09:24
-
09:22
-
09:10
-
09:00
-
08:58
-
08:54
-
08:38
-
08:30
-
08:15
-
08:11