Новичок ЦСКА Гайич: я готов играть в ЦСКА 10 лет, как Фернандес

26-летний сербский защитник ЦСКА Милан Гайич заявил, что готов провести в армейском клубе 10 лет. Он отметил, что приехал в Россию на длительное время.



«Прийти на место Фернандеса большая честь, тяжёлая задача и ответственность. Хотя ещё возможность! Есть отличная мотивация показать, что я тоже хороший футболист, могу играть на высоком уровне. К Марио и всему, что он сделал для ЦСКА, я испытываю большое уважение. Не так легко приехать совсем из другой страны и стать совершенно своим. Видимо, у Марио русский характер.



Конечно, я готов 10 лет играть в ЦСКА, как и Фернандес! Это было бы круто! Сейчас ЦСКА — это проект на будущее. Я приехал в Россию на долгие годы. Новый вызов, новые возможности – я же подписал контракт с одним из лучших клубов страны, это уже меня мотивирует!» — сказал Гайич в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Андрею Панкову и Валентине Сивкович.