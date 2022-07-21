«Динамо» заплатит за Роберто Фернандеса € 3,5 млн. Контракт на пять лет

«Динамо» заплатит за Роберто Фернандеса € 3,5 млн. Об этом «Чемпионату» сообщил парагвайский источник, близкий к игроку.



«Гуарани» хотел за защитника € 4 млн, но «Динамо» удалось сбить цену на € 500 тыс. Футболист в ближайшее время будет в Москве и подпишет контракт на пять лет», — добавил источник «Чемпионата».



Роберто Фернандес является воспитанником «Гуарани». К 22 годам Фернандес успел провести за клуб 70 игр, в которых забил два гола, отдал три голевые передачи и заработал 16 жёлтых карточек при двух удалениях.



Ранее стало известно, что «Динамо» выиграло борьбу за защитника «Гуарани» Роберто Фернандеса у «Боки Хуниорс», «Атлетико Минейро», «Браги», «Эспаньола» и новичка Ла Лиги «Альмерии».

Новость по теме Стало известно, у каких клубов «Динамо» выиграло борьбу за Роберто Фернандеса