Лещенко назвал качественным приобретением трансфер защитника Роберто Фернандеса в «Динамо»

Народный артист РСФСР и болельщик «Динамо» Лев Лещенко отреагировал на новости о трансфере защитника «Гуарани» Роберто Фернандеса в московский клуб.
«У «Динамо» будет новый защитник? Замечательно! Роберто Фернандес поможет команде, потому что они неожиданно лишились сразу троих: Евгеньева, Ордеца и Бальбуэны. Понятно, что это проблемная история. Даже с «Ростовом» было видно, что они смещались в центр поля, чтобы помочь защитникам, хотя были и неплохие отрезки. Надеюсь, это укрепит «Динамо». Приобретение очень качественное, как мне кажется», — сказал Лещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Ранее стало известно, что «Динамо» заплатит за Роберто Фернандеса € 3,5 млн. Футболист в ближайшее время будет в Москве и подпишет контракт на пять лет.
- 21 июля 2022
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