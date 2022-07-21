Юрий Сёмин: хорошие легионеры только в «Зените». Все остальные — рядовые футболисты
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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин оценил уровень легионеров, выступающих в Российской Премьер-Лиге.
«То, что акцент сейчас надо сделать на наших игроках, видно невооружённым взглядом. Я здесь согласен с Аршавиным. Насколько сильно упадёт уровень чемпионата? Думаю, у нас легионеры в основном хорошие только в Питере, в «Зените». В остальном это рядовые игроки. Изидор, Камано, Бека-Бека в «Локомотиве»? Я же говорю, что остальные все — рядовые футболисты, которых можно заменить», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Напомним, в сезоне-2021/2022 чемпионом России в четвёртый раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит». «Локомотив» занял шестую строчку в таблице.
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