Юрий Сёмин: хорошие легионеры только в «Зените». Все остальные — рядовые футболисты

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин оценил уровень легионеров, выступающих в Российской Премьер-Лиге.

«То, что акцент сейчас надо сделать на наших игроках, видно невооружённым взглядом. Я здесь согласен с Аршавиным. Насколько сильно упадёт уровень чемпионата? Думаю, у нас легионеры в основном хорошие только в Питере, в «Зените». В остальном это рядовые игроки. Изидор, Камано, Бека-Бека в «Локомотиве»? Я же говорю, что остальные все — рядовые футболисты, которых можно заменить», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, в сезоне-2021/2022 чемпионом России в четвёртый раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит». «Локомотив» занял шестую строчку в таблице.