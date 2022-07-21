Вратарь «Интера» Самир Ханданович высказался о возможном уходе из клуба Милана Шкриньяра

Вратарь «Интера» Самир Ханданович поделился мнением о возможном уходе защитника Милана Шкриньяра.
«Для меня очень важно, чтобы Шкриньяр остался с нами. Мы не можем терять больше ни одного игрока. Я вижу его каждый день на тренировочной базе спокойным и безмятежным», — приводит слова Хандановича La Gazzetta dello Sport.
Напомним, вчера, 20 июля, ультрас «Интера» вывесили баннер у штаб-квартиры клуба с призывом не продавать Шкриньяра. Баннер гласил: «Чёткие договорённости — залог долгой дружбы. Не трогайте Шкриньяра».
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» на этой неделе снова попытается договориться с «Интером» о трансфере защитника. Соглашение Шкриньяра с «нерадзурри» истекает в конце следующего сезона.
В сезоне-2021/2022 Шкриньяр провёл 47 матчей в составе «Интера» во всех турнирах, в которых забил четыре гола.
- 21 июля 2022
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