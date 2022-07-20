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Ультрас «Интера» предостерегли владельцев клуба от продажи Шкриньяра в «ПСЖ»

Ультрас «Интера» предостерегли владельцев клуба от продажи Шкриньяра в «ПСЖ»
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Сегодня, 20 июля, ультрас «Интера» вывесили баннер у штаб-квартиры клуба с призывом не продавать защитника Милана Шкриньяра. Баннер гласил: «Чёткие договорённости — залог долгой дружбы. Не трогайте Шкриньяра», сообщает Football Italia.

Ультрас ясно выразили своё отношение к возможной продаже игрока в «ПСЖ», поставив «нерадзурри» в трудное положение.

Большая часть фанатов миланцев расстроена тем, что клубу не удалось подписать Бремера из «Торино». Теперь, когда клуб рассматривает другие варианты усиления, например, Николу Миленковича из «Фиорентины», фанаты обеспокоены перспективой потери Шкриньяра.

Среди фанатов «Интера» начинает расти беспокойство по поводу управления клубом президентом Стивеном Чжаном, и потеря Шкриньяра может вызвать настоящий раскол между клубом и фанатами. Недавно Чжан проиграл судебный процесс против кредиторов и теперь понесёт убытки в размере € 250 млн.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» на этой неделе снова попытается договориться с «Интером» о трансфере защитника.

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