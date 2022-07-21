Стало известно, как тен Хаг будет бороться с нарушением дисциплины в «Манчестер Юнайтед»

Стали известны новые правила, которые ввёл главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг для борьбы с нарушением дисциплины в команде, сообщает The Sun.

Одним из ряда новых жёстких правил стал запрет на употребление алкоголя в течение недель, когда есть матчи.

Главный тренер теперь будет штрафовать или наказывать любого игрока или сотрудника за опоздание на собрание команды, обед или тренировку.

Также под запрет попало использование мобильных телефонов во время еды. Кроме того, игроков теперь призывают есть блюда, приготовленные в клубной столовой, а не пользоваться услугами личного повара.

Тен Хаг также распорядился регулярно проверять индекс массы тела, чтобы убедиться, что его игроки остаются в отличной физической форме на протяжении всего сезона.