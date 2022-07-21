«Кёльн» призвал УЕФА исключить клубы из Беларуси из еврокубков

Руководство «Кёльна» направило письмо на имя президента УЕФА Александера Чеферина, в котором попросило отстранить клубы из Беларуси от участия в еврокубках, сообщает официальный сайт немецкой команды.



«Кёльн» выступил с такой инициативой, поскольку потенциально может встретиться в нынешнем розыгрыше Лиги конференций с БАТЭ, «Гомелем», солигорским «Шахтёром» и минским «Динамо».



«Кёльн» также лично проинформировал руководителей Федерации футбола Германии об этой позиции и связывается с другими командами, участвующими в отборочных матчах Лиги конференций УЕФА, чтобы заручиться поддержкой этих клубов. Руководство немецкого коллектива намерено добиться полного и бесповоротного исключения представителей Беларуси. Кроме того, в письме указаны и клубы из России, которые, по мнению руководства «Кёльна», должны продолжать пропускать розыгрыши еврокубков.