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ЭСК: Казарцев верно не назначил 2 пенальти в ворота «Нижнего Новгорода» в игре с «Локо»

ЭСК: Казарцев верно не назначил 2 пенальти в ворота «Нижнего Новгорода» в игре с «Локо»
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Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза объяснила, почему арбитр матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги между «Локомотивом» и «Нижним Новгородом», который проходил в Москве, Василий Казарцев правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Нижнего Новгорода» на 58-й минуте матча.

Решение мотивировано тем, что Антон Миранчук, пробросив мяч в сторону от игрока обороняющейся команды Кирилла Гоцука, сам являлся инициатором контакта с защитником, не делая движения в направлении мяча.

Также Казарцев правильно не назначил пенальти в ворота нижегородцев на 89-й минуте матча. Контакт мяча с рукой Дмитрия Стоцкого в собственной штрафной площади являлся ненаказуемым по причине того, что обе руки защитника были прижаты к телу и не увеличивали неестественно её площадь.

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