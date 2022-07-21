Полузащитник «Зенита» Кравцов подпишет контракт с «Сочи» на четыре года

Полузащитник «Зенита» Кирилл Кравцов подпишет контракт с «Сочи» на четыре года. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Сделка будет оформлена в ближайшее время.

Напомним, хавбек является воспитанником санкт-петербургского «Зенита». Минувший сезон футболист начал в стане сине-бело-голубых, но потом на правах аренды перешёл в «Нижний Новгород». В сезоне-2021/2022 Кравцов принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых забил два мяча и отдал две передачи.

В минувшем сезоне сине-бело-голубые стали чемпионами страны, «барсы» же заняли второе место. В первом туре сезона-2022/2023 Российской Премьер-Лиги петербуржцы сыграли вничью с «Химками», а «Сочи» обыграл «Торпедо» на выезде.