Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник «Зенита» Кравцов подпишет контракт с «Сочи» на четыре года

Полузащитник «Зенита» Кравцов подпишет контракт с «Сочи» на четыре года
Комментарии

Полузащитник «Зенита» Кирилл Кравцов подпишет контракт с «Сочи» на четыре года. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Сделка будет оформлена в ближайшее время.

Напомним, хавбек является воспитанником санкт-петербургского «Зенита». Минувший сезон футболист начал в стане сине-бело-голубых, но потом на правах аренды перешёл в «Нижний Новгород». В сезоне-2021/2022 Кравцов принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых забил два мяча и отдал две передачи.

В минувшем сезоне сине-бело-голубые стали чемпионами страны, «барсы» же заняли второе место. В первом туре сезона-2022/2023 Российской Премьер-Лиги петербуржцы сыграли вничью с «Химками», а «Сочи» обыграл «Торпедо» на выезде.

Новость по теме
Агент рассказал, что полузащитник «Зенита» Кравцов близок к переходу в «Сочи»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022