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«Ноттингем Форест» объявил о переходе Джесси Лингарда. Фото

«Ноттингем Форест» объявил о переходе Джесси Лингарда. Фото
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард пополнил состав новичка английской Премьер-лиги «Ноттингем Форест». Об этом сообщается на официальном сайте «лесников».

Фото: Соцсети Милтиадиса Маринакиса, сына владельца клуба

Лингард будет играть за новую команду под 10-м номером. Хавбек присоединился к «Ноттингем Форест» на правах свободного агента. Футболист отказался продлевать соглашение с «Ман Юнайтед».

Ранее в СМИ появилась информация, что зарплата английского футболиста в «Ноттингем Форест» будет составлять около £ 200 тыс. в неделю (около € 230 тыс. в неделю).

Ранее Лингард мог перейти в «Вест Хэм Юнайтед», но не смог договориться с «молотобойцами» о финансовых условиях. Также Джесси интересовалась неназванная команда из Саудовской Аравии.

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