Тетрадзе: Миранчука в Италии на 5-10 минут выпускают — это называется играет?

Бывший главный тренер «Анжи» Омари Тетрадзе оценил игровую форму бывшего полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука, сейчас выступающего за итальянскую «Аталанту».

«Футболистов много в России, а личностей нет. Назовите мне хоть одного российского игрока, выступающего в европейском клубе. Кто там играл до санкций? Вы меня извините, Миранчука в Италии на 5-10 минут выпускают — это называется играет? Хоть как-то? Вот всё у нас так — «как-то». Поэтому нужно уделять внимание детям, молодёжи. Санкции рано или поздно отменят, а мы должны быть готовы к этому», — сказал Тетрадзе в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полностью читайте интервью Тетрадзе «Чемпионату» в ближайшее время.