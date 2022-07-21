Источник: Адамов не уйдёт из «Зенита» летом. Семак верит, что Арсен пригодится команде
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Защитник «Зенита» Арсен Адамов не будет уходить из санкт-петербургского клуба во время летнего трансферного окна, сообщает Metaratings.
По информации источника, против ухода Адамова в другую команду выступает главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак. Специалист считает, что Адамов пригодится «Зениту» по ходу сезона.
Напомним, Арсен выступает за санкт-петербургский клуб с января 2022 года, куда перешёл из «Урала». Контракт игрока с «Зенитом» рассчитан до июня 2026 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.
В нынешнем сезоне Адамов не сыграл ни одного матча за «Зенит». Всего на счету Арсена шесть игр в сине-бело-голубой футболке.
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