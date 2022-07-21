В «Зените» подтвердили, что полузащитник Кравцов перейдёт в «Сочи»

Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что полузащитник Кирилл Кравцов продолжит карьеру в «Сочи».

«Это правда, «Зенит» согласовал переход Кирилла Кравцова в «Сочи», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее стало известно, что хавбек подпишет четырёхлетний контракт с сочинской командой. Сделка будет оформлена в ближайшее время.

Напомним, Кравцов является воспитанником «Зенита». Кирилл начал минувший сезон в составе сине-бело-голубых, но потом перешёл на правах аренды в «Нижний Новгород». Всего в сезоне-2021/2022 Кравцов 28 раз появился на поле во всех турнирах, в которых забил два мяча и отдал две результативные передачи.