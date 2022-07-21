Эдуард Малофеев: Колосков меня гнобил

Бывший главный тренер сборной СССР Эдуард Малофеев рассказал про непростые отношения с нынешним почётным президентом Российского футбольного союза (РФС) Вячеславом Колосковым. Также он рассказал, как пытался разрядить обстановку после поражений своих команд.
«У меня были непростые отношения с футбольным руководством. Знаете, как они меня встречали? Например, Колосков, который гнобил меня. А встречали они одинаково: «Вот сейчас духовно-нравственность пойдёт!» Что, говорю, соскучились, мои хорошие? Воровать-то научились? Давайте теперь работать!
А был ещё такой случай. Мы проиграли. После такого в федерации футбола собирался тренерский совет. Иду туда, жду своих «друзей». Захожу в кабинет, преображаюсь и с улыбкой говорю: «Приветствую вас, господа! Я очень рад вас видеть!» Меня спрашивают: «Эдуард Васильевич, как дела?» Отвечаю: «Лучше всех! Смотри, как солнце светит! Всё замечательно!» Сам смотрю в противоположную сторону, а периферийным зрением вижу, как мне готовятся косточки промывать: «Гляди, с ума сходит!» Но я-то всё слышу!
Чувствую, они удивились моей реакции, я же проиграл! Думают: старик тронулся! Однако всё делалось сознательно — я всегда старался переводить разговор в шутку, разряжать обстановку, чтобы не было натянутости. А затем говорил: «Не обращайте на меня внимания! Не обижайтесь!» — цитирует Малофеева Sport24.
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