Голкипер сборной Австрии пробила в соперницу, мяч отскочил в ворота. Фото
Поделиться
Вчера, 21 июля, во время матча 1/4 финала чемпионата Европы 2022 года среди женщин между национальными командами Германии и Австрии произошёл курьёзный эпизод с участием австрийского вратаря Мануэлы Цинсбергер.
На 90-й минуте встречи, когда её команда проигрывала со счётом 0:1, голкипер неудачно ввела мяч в игру, пробив в немецкую нападающую Александру Попп, от которой мяч отскочил в ворота.
Встречу обслуживала бригада судей во главе с англичанкой Ребеккой Уэлч. Её ассистентки — Шан Мэсси и Лайза Рашид (обе – Англия). Резервный рефери – Юлиана Деметреску (Румыния).
В полуфинале турнира сборной Германии предстоит сыграть с победителем пары Франция – Нидерланды. Финал Евро-2022 пройдёт 31 июля на стадионе «Уэмбли».
Комментарии
- 22 июля 2022
-
01:39
-
01:31
-
01:22
-
01:13
-
00:52
-
00:42
-
00:39
-
00:28
-
00:27
-
00:18
-
00:03
- 21 июля 2022
-
23:57
-
23:56
-
23:45
-
23:44
-
23:30
-
23:23
-
23:16
-
23:06
-
22:52
-
22:43
-
22:39
-
22:34
-
22:30
-
22:30
-
22:20
-
22:00
-
21:54
-
21:48
-
21:31
-
21:26
-
21:23
-
21:23
-
21:20
-
21:15
Партнерский контент