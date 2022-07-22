Голкипер сборной Австрии пробила в соперницу, мяч отскочил в ворота. Фото

Вчера, 21 июля, во время матча 1/4 финала чемпионата Европы 2022 года среди женщин между национальными командами Германии и Австрии произошёл курьёзный эпизод с участием австрийского вратаря Мануэлы Цинсбергер.



На 90-й минуте встречи, когда её команда проигрывала со счётом 0:1, голкипер неудачно ввела мяч в игру, пробив в немецкую нападающую Александру Попп, от которой мяч отскочил в ворота.

Встречу обслуживала бригада судей во главе с англичанкой Ребеккой Уэлч. Её ассистентки — Шан Мэсси и Лайза Рашид (обе – Англия). Резервный рефери – Юлиана Деметреску (Румыния).



В полуфинале турнира сборной Германии предстоит сыграть с победителем пары Франция – Нидерланды. Финал Евро-2022 пройдёт 31 июля на стадионе «Уэмбли».