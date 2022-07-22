Тетрадзе: в Тбилиси сейчас много россиян, белорусов, украинцев. Никаких проблем

Бывший защитник сборной России Омари Тетрадзе рассказал об обстановке в Грузии и наплыве россиян и украинцев.

«В Тбилиси сейчас много россиян, белорусов, украинцев. Всё-таки Грузия — многонациональная страна. Никаких проблем — все живут и радуются жизни. О каких-то происшествиях я не слышал. Нельзя приезжать в чужую страну со своим уставом. Если ты к людям относишься по-человечески, то и к тебе будут относиться так же», — сказал Тетрадзе в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Во время футбольной карьеры Тетрадзе защищал цвета российских «Динамо», «Алании», «Анжи» и «Крыльев Советов». Также он выступал за грузинские «Динамо» и «Мерцхали», итальянскую «Рому» и греческий ПАОК.

Полностью интервью Тетрадзе «Чемпионату» читайте в ближайшее время.