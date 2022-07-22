Мане высказался о соперничестве с Салахом в борьбе за награду лучшему игроку Африки – 2022

30-летний сенегальский нападающий Садио Мане, сменивший в межсезонье «Ливерпуль» на «Баварию», ответил на вопрос о том, являлось ли него принципиальным соперничество с форвардом сборной Египта и бывшим партнёром по команде – Мохамедом Салахом в борьбе за награду лучшему игроку Африки – 2022.
«Люди иногда говорят, что между мной и Салахом существует соперничество, но вы знаете, честно говоря, я не замечаю этого. У нас хорошие отношения, мы переписываемся друг с другом. Я думаю, что средства массовой информации всегда пытаются усугубить ситуацию, им это выгоднее подавать в таком свете. Я стараюсь поддерживать дружеские отношения со всеми футболистами, с которыми я когда-либо выступал в одной команде. Вы можете спросить об этом в любом клубе», — приводит слова Мане Goal.
Напомним, в прошлом сезоне в составе «Ливерпуля» Мане выиграл Кубок Англии и Кубок лиги. Также вместе с командой он добрался до финала Лиги чемпионов. В чемпионате Англии Мане в составе «Ливерпуля» занял второе место.
В сезоне-2021/2022 Мане провёл за «Ливерпуль» 51 матч во всех турнирах, в которых записал в свой актив 23 гола и сделал пять результативных передач.
Мане играет в футбол с друзьями в сенегальской деревне.
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