Садио Мане признан лучшим футболистом года в Африке
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Нападающий «Баварии» и национальной команды Сенегала Садио Мане признан лучшим футболистом года в Африке.
Напомним, в составе сборной Сенегала Мане стал победителем Кубка африканских наций. Он забил победный пенальти.
В прошлом сезоне в составе «Ливерпуля» Мане выиграл Кубок Англии и Кубок лиги. Также вместе с командой он добрался до финала Лиги чемпионов. В чемпионате Англии Мане в составе «Ливерпуля» занял второе место.
В сезоне-2021/2022 Мане провёл за «Ливерпуль» 51 матч во всех турнирах, в которых записал в свой актив 23 гола и сделал пять результативных передач.
В летнее трансферное окно Мане покинул «Ливерпуль» и подписал контракт с «Баварией». Соглашение игрока с мюнхенским клубом рассчитано до 2025 года.
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