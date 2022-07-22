Садио Мане признан лучшим футболистом года в Африке

Нападающий «Баварии» и национальной команды Сенегала Садио Мане признан лучшим футболистом года в Африке.

Напомним, в составе сборной Сенегала Мане стал победителем Кубка африканских наций. Он забил победный пенальти.

В прошлом сезоне в составе «Ливерпуля» Мане выиграл Кубок Англии и Кубок лиги. Также вместе с командой он добрался до финала Лиги чемпионов. В чемпионате Англии Мане в составе «Ливерпуля» занял второе место.

В сезоне-2021/2022 Мане провёл за «Ливерпуль» 51 матч во всех турнирах, в которых записал в свой актив 23 гола и сделал пять результативных передач.

В летнее трансферное окно Мане покинул «Ливерпуль» и подписал контракт с «Баварией». Соглашение игрока с мюнхенским клубом рассчитано до 2025 года.