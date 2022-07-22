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Клопп: покер Нуньеса это лучший способ заставить замолчать критиков

Клопп: покер Нуньеса это лучший способ заставить замолчать критиков
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал покер новичка команды Дарвина Нуньеса в ворота «РБ Лейпциг» (5:0).

«Когда Салах позволил пробить пенальти Дарвину, то уругваец открыл „ящик Пандоры“. Это была потрясающая ночь для него. Обычно мы думаем, если ты платишь большие деньги за игрока, то он не чувствует давления и что-нибудь подобное. Но они же простые люди, и первое касание мяча может быть не идеальным. Нынешнее поколение игроков читают комментарии в соцсетях про себя, это не очень хорошо, но они продолжают это делать. Но внезапно у тебя может начаться гнев и подобные не очень приятные эмоции.

То, что он забил четыре гола, это лучший способ остановить все гневные комментарии и заставить замолчать критиков. Он отличается от тех форвардов что у нас есть, и что у нас были, но он всё равно хорош", — приводит слова Клоппа SkySports.

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