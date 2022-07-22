«Зенит» поднялся на 10 строчек в мировом клубном рейтинге

«Зенит» поднялся на 10 строчек в мировом рейтинге футбольных клубов по версии FiveThirtyEight



Первое место снова занял английский «Манчестер Сити», на второй строчке расположилась мюнхенская «Бавария». Топ-3 замыкает «Ливерпуль».



В топ-10 рейтинга также вошли такие клубы, как «ПСЖ», «Реал», «Челси», «Аякс», «Барселона», «Интер» и «Тоттенхэм».



Примечательно, что «Зенит» в данном топе котируется как лучший футбольный клуб России. После обновления сине-бело голубые занимают 40-е место. Далее идёт московский ЦСКА (152-е место) и «Спартак» (164-е).



Рейтинг FiveThirtyEight составляется после каждого игрового дня, команды сравниваются по индексу футбольной силы. Каждый клуб получает рейтинг от 1 до 100.

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