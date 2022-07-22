Романо: Вейналдум и «ПСЖ» договорились о том, что игрок покинет клуб этим летом

31-летний полузащитник сборной Нидерландов Жоржиньо Вейналдум покинет «ПСЖ» этим летом, сообщает в своей социальной сети итальянский журналист Фабрицио Романо.
Сообщается, что парижский клуб и футболист договорились, что он покинет команду. «ПСЖ» находится в активном поиске нового клуба для Вейналдума, в Париже готовы отдать голландца в аренду в ближайшие дни или недели.
Отмечается, что к полузащитнику проявляет интерес итальянская «Рома», но официального предложения пока не последовало.
Напомним, Вейналдум перешёл в «ПСЖ» из «Ливерпуля» летом прошлого года в качестве свободного агента. Контракт игрока с парижанами заключён до конца июня 2024 года.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в € 18 млн.
За «ПСЖ» Вейналдум провёл 38 матчей, на его счету три мяча и столько же голевых передач.
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