В Кубке России среди женщин забит невероятный гол

В матче 1/8 финала женского Кубка России между московскими «Строгино» и «Чертаново» был забит очень красивый гол.
Футболистка «Строгино» Наталья Деребозова забила мяч точным ударом в девятку.
Видео можно посмотреть в группе «Матч Премьер» «ВКонтакте». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».
Встреча окончилась поражением команды автора этого гола — клуб «Чертаново» победил со счётом 2:1 и вышел в четвертьфинал. Отличились Ксения Джиникашвили и Юлия Бессолова (с пенальти).
Также в следующую стадию вышли пермская «Звезда-2005», санкт-петербургский «Зенит», московские «Локомотив» и ЦСКА, «Рязань-ВДВ», красноярский «Енисей».
Напомним, в женской Суперлиге лидирует «Зенит». «Чертаново», также выступающий в этом чемпионате, идёт на предпоследнем, девятом месте.
Лучший бомбардир Суперлиги — Нелли Коровкина из «Локомотива», забившая 13 мячей.
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