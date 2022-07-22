Газзаев: впервые слышу, что у «Алании» пропал кубок ЧР 1995 года. Как он мог потеряться?

Бывший главный тренер «Алании» Валерий Газзаев прокомментировал информацию о том, что в клубе потеряли чемпионский кубок, который команда получила по итогам чемпионата России 1995 года.



«Как он мог потеряться? Он должен быть в клубе. Впервые слышу, что пропал. Куда он мог деться? Должен в клубе, конечно. А в ЦСКА ничего не пропало (смеётся)? На стадионе был небольшой музей, и он там стоял, наверное. Может, кто забрал. Кто его знает? Как мог пропасть кубок?» — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.



Ранее появилась информация, что владикавказская «Алания» потеряла свой кубок чемпиона России 1995 года. По информации источника, неизвестно местонахождение копии, которую отдали клубу на вечное хранение. Произошло это ещё три года назад.